نجح الشقيقان علي «عصام عمر» وحسين «أحمد دأش» في خطتهما بإظهار براءة الدكتور عصام «نور محمود» المتهم بقتل الطالبة حبيبة، بعد أن قدّم علي دليل البراءة إلى المحامي مجدي حشيش، بعد أن أخذ منه تعهد أن الجلسة ستكون سرية، لحماية سيرة ولده الراحل عمر البرنس، موظف الطب الشرعي الذي حصل على رشوة مقابل تلفيق تهمة القتل للدكتور عصام، وتتواصل الأحداث الليلة من مسلسل مسار إجباري الحلقة 11، بطولة بسمة وصابرين.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 11.. جلسة سرية وراء براءة نور محمود

وكشفت الحلقة المواجهة التى حدثت بين فرح ابنة عمر البرنس، وشقيقة علي وحسين، حول ضرورة اللجوء إلى الشرطة لحمايتهم من عصابة مسعد قتلة حبيبة وولدهم، وقدم الدليل إلى النيابة من خلال مسلسل مسار إجباري الحلقة 11.

مسلسل مسار إجباري سيناريو والحوار محمد محرز، مينا بباوي، أمين جمال، معالجة درامية لباهر دويدار وقامت بالإخراج نادين خان، وبطولة بسمة - عصام عمر- صابرين- جوري بكر- رشدي الشامي - محسن منصور- مي الغيطي- -احمد دأش، وعن موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل مسار اجباري على قناة ON E