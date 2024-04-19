ريهام عبد الغفور تتذكر والدها وتطلب الدعاء له: «وحشتني يا أميري»

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، تتضمن صورة لها بصحبة والدها الراحل أشرف عبد الغفور، وهي ترتدي فستان زفاف وترقص معه.

وعلقت ريهام عبد الغفور على الصورة: «وحشتني يا أميري.. أسالكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي».

ريهام عبد الغفور تحيي ذكرى الأربعين لوالدها بكلمات مؤثرة

وكانت ريهام عبد الغفور أحيت ذكرى وفاة والدها منذ أشهر عبر حسابها على «إنستجرام» بكلمات مؤثرة: «أربعين يوم يا حبيبي.. لسه مش قادرة أصدق إنه حقيقة! لسه مستنياك ترجع عشان أحكيلك.. لسه بصحى كل يوم أفتكر إنه كان كابوس وأفرح إني كنت نايمة لحد ما أدرك إنه كابوس بس مابيتصحيش منه.. من أربعين يوم خسرت أقرب إنسان ليا في الدنيا وخسرت معاه الإحساس بالأمان والسند والراحة والدفا».