شعبة مخابز القاهرة: انخفاض أسعار «العيش السياحي» بنسبة 25%

قال خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن أسعار الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز السياحي انخفضت بالأسواق، مشيرا إلى أن سعر طن الدقيق إنتاج مطاحن الخطاب هبط من 21250 جنيهًا ليسجل 18500 جنيه.

فكري: أسعار طن الدقيق هبطت

وقال «فكري» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار طن الدقيق قد هبطت بقيمة تتراوح ما بين 20 لـ25%، حيث سجل سعر الدقيق الطباقي، المستخدم كذلك في إنتاج «العيش السياحي»، 16300 جنيه، بعدما كان بـ18300 جنيه، الأمر الذي سينعكس بدوره على أسعار الخبز في الأفران كافة.

أسعار طن الدقيق عالي الجودة

وأوضح أن الانخفاضات التي شهدها أسعار طن الدقيق عالي الجودة جاءت نتيجة وجود كميات كافية منه في الأسواق، الأمر الذي أدى إلى لجوء المطاحن إلى وضع أسعار أقل مما كانت عليه خلال بدايات ومع نهايات شهر رمضان الكريم، حيث هبط سعر الدقيق 5 نجوم يوم السبت الماضي بقيمة 1000 جنيه، حيث بات يسجل حاليا 32 ألفا و350 جنيه لسعر الطن، كتسليم أرض المطحن محافظة السويس.

وأكد أن دقيق الجولد هبط خلال الأيام القليلة الماضية مسجلا 32 ألف و100 جنيه تسليم، بانخفاض ألف جنيه، سعر تسليم أرض مطحن بمدينة 6 أكتوبر، وهو الدقيق الذي يتم استخدمه لإنتاج المخبوزات عالية الجودة.