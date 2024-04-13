موعد انخفاض أسعار العيش السياحي في مصر.. «الشعبة»: «هيرجع زي الأول»

تراجعت أسعار الدقيق اليوم السبت في الأسواق، بقيمة تصل إلى 2000 جنيه لبعض الأنواع، حيث سجل سعر الطن نحو 19 ألفًا، مقارنة بـ21 ألفًا، وفقاً لما أعلنت عنه شعبة المخابز بالقاهرة، ما أثار تساؤل شريحة من المواطنين عن موعد انخفاض أسعار العيش السياحي.

موعد انخفاض أسعار العيش السياحي

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل وموعد انخفاض أسعار العيش السياحي، وفقاً لشعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية.

انخفاض أسعار العيش السياحي

قال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، أن أسعار الدقيق تراجعت الأمس بشكل ملحوظ، ويرجع التراجع الي زيادة الإفراجات الجمركية عن القمح، وباقي السلع في ظل توفير الدولار يشكل جيد، ما يؤثر على أسعار العيش السياحي بالإنخفاض لتقترب إلى ما كانت عليه في السابق.

وأوضح «فكري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع تراجع الأسعار مع عودة المطاحن للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وقد ينخفض سعر الرغيف الذي يباع الآن بـ 2.5 جنيه إلى 2 جنيه.

وعن موعد انخفاض أسعار العيش السياحي، أشار فكري إلى أن هذا قد يحدث الأسبوع المقبل.