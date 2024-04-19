«الغرف التجارية»: نعمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية 20%

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّهم يعملون الآن على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المستلزمات المخفضة والتي تشكل نحو 50% من التكلفة، والتي انخفضت بنحو 25%، كما تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بدءًا من يوم الأحد المقبل بنسبة من 30% إلى 45%.

وفرة كبيرة من السلع

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، في بيان اليوم، أنّ هناك وفرة في الكل السلع بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

وأوضح عز أنّ أسعار الجملة واصلت انخفاضها لكل السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد «وارد دول البحر الأسود»، و28% في زيت الأولين والذرة لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين و35% في الذرة.

الأسعار الحالية تعود إلى مستواها

ولفت إلى أن الأسعار الحالية عادت إلى مستواها في فبراير 2023 وبدأ يظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة.

ونوه بأنّ كبار المنتجين للسلع الأساسية واصلوا إصدار قوائم أسعار جديدة، حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبة متوسطة 25% وصولًا إلى 27% في بالسلع الاساسية، بعدما أضافت العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة، حيث بدأت آليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت.

وأكد عز أنّ أسواق التجزئة الصغرى «البقالين» بدأت في الانخفاض تدريجيًا مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، متوقعًا استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة المقبلة مع انتهاء تلك الأرصدة.