الكنيسة تحتفل بتجليس الأنبا ميخائيل أسقفا لإيبارشية حلوان غدا.. اعرف شروط الحضور

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتجليس الأنبا ميخائيل أسقفا لإيبارشية حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين، ورئيسا لدير الأنبا برسوم العريان بالإيبارشية، غدا السبت، ليكون خلفا للأنبا بيسنتي.

شروط حضور الاحتفال

وأشارت الإيبارشية في بيان لها، عبر حساباتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي، إلى عدد من التنبيهات لحضور الاحتفال بتجليس الأسقف الجديد الأنبا ميخائيل، وهي:

- تفتح أبواب الكنيسة الخارجية الساعة الخامسة عصرا، فلا داعي للتواجد قبل هذا الموعد.

- سيجري غلق الأبواب في تمام الساعة 6:30 مساءً.

- الدخول بأصل الدعوه الشخصية وبطاقة الرقم القومي، من الأبواب الموضحة على كل دعوة

- الالتزام بالأماكن المحددة طبقا لتعليمات الكشافة، وعدم الوقوف في الممرات، والخضوع لتعليمات الكشافة بمحبة، حتى يظهر اليوم بصورة لائقة.

- عدم دخول الأطفال داخل صحن الكنيسة، ويجري السماح لهم بالدخول بساحة الكنيسة مع ذويهم، وسيجري توفير شاشات عرض عملاقة.

- عدم التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو، خاصة أنه سيجري البث المباشر على القناة الرسمية لكاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان (مطرانية حلوان وقناة MEsat).