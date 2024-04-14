إيبارشية حلوان والمعصرة تعلن موعد تجليس الأنبا ميخائيل

أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تجليس الأنبا ميخائيل، أسقفا للإيبارشية خلفا للأنبا بيسنتي، وذلك يوم السبت 20 أبريل 2024 في تمام الساعة السادسة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان.

تجليس الأنبا ميخائيل

ودعت الكنيسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لحضور الاحتفال قائلة: «ندعوكم لحضور صلاة رفع بخور عشية تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل على كرسي إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو ورئيسا لدير الأنبا برسوم العربان يوم السبت 20 أبريل 2024 الساعة 6 مساء بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان».

ونوهت الكنيسة على الحاضرين بأن الحضور، بالدعوة الشخصية وبطاقة الرقم القومي، على أن يتم فتح البوابات للدخول بدءً من الساعة 5 مساءً، مشددة على الالتزام بالدخول من البوابات الموضحة على الدعوات.

وكان قد أجلت الكنيسة تجليس الأنبا ميخائيل أسقفا على إيبارشية حلوان لحين أربعين الأنبا بيسنتي وحيث أقيم، أمس، بدير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، قداس ذكرى مرور أربعين يومًا على نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة ودير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة.

وألقى نيافة الأنبا ميخائيل كلمة أشار خلالها إلى أن مثلث الرحمات الأنبا بيسنتي كان راعيًّا حسب قلب الله، فيما ألقى نيافة الانبا مارتيروس كلمة عزاء، وألقى عدد الآباء الكهنة كلمات مماثلة.