هشام ماجد ينافس على المركز الثاني بفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

نجح فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة للفنان هشام ماجد في الاحتفاظ بالمركز الثاني له في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، منذ طرح الفيلم مع انطلاق موسم أفلام عيد الفطر.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في المركز الثاني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن» إنّ فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة جاء في المركز الثاني بإيرادات بلغت مليونا و 700 ألف جنيه.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وجان رامز وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف شريف نجيب واخراج أحمد الجندى .

ويشهد شباك التذاكر مشاركة عدد أخر من الأفلام من بينها فيلم شقو لعمرو يوسف وفيلم ع الماشي لعلي ربيع والحريفة لكزبرة ونور خالد النبوي.