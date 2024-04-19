محلل اقتصادي: 4 أسباب تدفع المواطنين إلى إيداع الأموال في البنوك

يعتبر إيداع الأموال في البنوك إحدى الطرق التي يلجأ إليها المواطنين، للحفاظ على قيمة أموالهم، فضلا عن الحصول على عائد ربحي، وخلال الفترة الأخيرة جرى اتخاذ عدة إجراءات من شأنها أن تزيد من إقبال المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك.

أسباب تدفع المواطنين إلى إيداع الأموال في البنوك

وقال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك العديد من الأسباب التي من شأنها أن تزيد من إقبال المواطنين على إيداع الأموال في البنوك، والتي تتمثل في:

- التدفقات الدولارية التي دخلت للاقتصاد المصري عن طريق اجتذاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها مشروع رأس الحكمة، وبالتالي عززت من ثقة المواطنين في القطاع المصرفي المصري مرة أخرى.

- قرض صندوق النقد الدولي، والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، عززا الثقة في الاقتصاد المصري بوجه عام، وفي القطاع المصرفي المصري بوجه خاص.

- انهيار السوق السوداء تدريجيا وتحجيمها من جانب الدولة المصرية، ما أدى إلى تحرير سعر صرف الدولار في البنوك، ليحقق سعر يتماشى مع آليات السوق والعرض والطلب، ما دفع المواطنين إلى إدخار أموالهم في القنوات الشرعية، متمثلة في الشهادات والودائع البنكية، والتي أصبحت في الوقت الحالي أكثر ملاذ آمن للادخار.

- طرح البنوك للمنتجات البنكية الادخارية، كطرح شهادات بعوائد مغرية وبعوائد تصرف مقدما، ما دفع المواطنين إلى الاتجاه نحو الشهادات والودائع البنكية.