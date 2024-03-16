الدولار يتراجع لأدنى مستوى أمام الجنيه منذ تحرير سعر الصرف في البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أدنى مستوى له اليوم السبت 16-3-2024 في البنوك، منذ تحرير سعر الصرف قبل 15 يومًا.

وبلغ سعر الدولار عند تحرير سعر الصرف نحو 50 جنيهًا، وظل يتراجع الأسبوع الماضي حتى وصل إلى أدنى مستوى، وسجل نحو 47 جنيهًا و70 قرشًا في بنك البركة.

تنشر «الوطن» سعر الدولار في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار نحو 48.35 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للشراء و47.90 للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 47.79 جنيه لللشراء، و47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم عند 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

وتراجع سعر الدولار اليوم ليسجل 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع