سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-4-2024 في البنوك

استقرار كبير شهده سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19-4-2024، وفق آخر التحديثات المعلنة من قبل المواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-4-2024، بمختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر التحديثات من قبل البنوك عبر حساباتها ومواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-4-2024، نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

ووصل سعر الدولار اليوم إلى 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.