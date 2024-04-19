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دراما المتحدة

ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في القليوبية

كتب:

محمد بركات
12:14 م | الجمعة 19 أبريل 2024
نصب واحتيال- ارشيفية

نصب واحتيال- ارشيفية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين مُستخدماً طرق ووسائل إحتيالية تمثلت فـى تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات عُمرة بأسعار مُخفضة مما مكنه من إستدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر "وسائل الدفع الإلكترونى".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبحوزته (مبلغ مالى- هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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