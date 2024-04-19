«الإفتاء» توضح حكم صيام يوم السبت منفردا (فيديو)

صيام التنفل من العبادات المستحبة، ولها ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، ويحرص العديد من المسلمين على صيام الست البيض، لما لها من فضل كبير، ويصادف أن غدًا يوم سبت كما أنه يأتي ضمن الأيام البيض، ويظن البعض أن صيام يوم السبت منفردًا ضمن الأمور المكروهة في الإسلام، لذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عن حكم صيام يوم السبت منفردًا، وإن كان مكروهًا من عدمه، وأجابت عنه الدار في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب».

صيام يوم السبت منفردًا

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها عن سؤال، حكم صيام يوم السبت منفردًا، أن صيام يوم السبت من الأمور المكروهة، وهو ما ذهب إليه بعض العلماء، واستدلوا في ذلك إلى الحديث النبوي الشريف، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيه: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم».

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها على سؤال حكم صيام يوم السبت منفردًا، أن الحديث سالف الذكر من الأحاديث الضعيفة التي اختلف حولها بعض العلماء، كما لفتت الإفتاء المصرية إلى أن صيام يوم السبت من الأمور التي اختلف حولها العلماء، فبالرغم من أن البعض ذهب إلى أنه من الأمور المكروهة، إلى أن البعض الأخر وجد أنه لا حرج في أن يصوم العبد يوم السبت منفردًا.

حكم صيام يوم السبت منفردًا

واختتمت الإفتاء المصرية إجابتها عن سؤال حكم صيام يوم السبت منفردًا، بأنه لا حرج على العبد إذا قام بذلك، مضيفة: «للخروج من هذا الخلاف الوارد بين العلماء، يمكن يستحب عند صيام يوم السبت، أن يصوم العبد يومًا قبل السبت ويومًا بعده، وهذا هو الخيار الأفضل والمستحب».