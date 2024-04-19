انخفاض جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف التعاملات.. كم يسجل الآن؟

شهدت أسعار الذهب تغيرا جديدا خلال التعاملات على مدار اليوم، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات، وكذلك أسعار باقي الأعيرة، وفق آخر تحديث لأسعار الذهب عبر منصة «جولد بيليون».

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعا ملحوظا ليبلغ 3225 جنيها مقارنة بـ3240 جنيها صباح اليوم.

سعرجرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3714 جنيها للشراء، ونحو 3686 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2786 جنيها للشراء، و2769 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في منتصف التعاملات 26 ألف جنيه.