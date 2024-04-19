نقابة الموسيقيين تنعى صلاح السعدني: فقدنا قيمة فنية كبيرة

نعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي لأسرة الفنان الراحل وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت النقابة، في بيانها: «فقدنا اليوم قامة فنية كبيرة قدمت عددا من الأعمال الفنية، وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور بالشخصيات التي قدمها الفنان صلاح السعدني في مشواره».

رحلة صلاح السعدني الفنية

يذكر أن الراحل الفنان صلاح السعدني تمتع بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات تحمل تركيبة نفسية مختلفة، خاصة في التليفزيون، ومن أبرز أعماله «ولسه بحلم بيوم»، و«قال البحر»، و«يوميات جاب الله»، و«في قافلة الزمان»، و«يوميات نائب في الأرياف»، و«ينابيع النهر»، و«هذا الرجل»، و«قصر الشوق».

كما قدم السعدني أيضا مسلسلات «حلم الجنوبي»، و«سنوات الشقاء والحب»، و«أهل الدنيا»، و«شعاع من الأمل»، و«الناس في كفر عسكر»، و«للثروة حسابات أخرى»، و«حارة الزعفراني»، و«نقطة نظام»، و«الباطنية»، و«بيت الباشا»، و«الإخوة الأعداء»، و«القاصرات».