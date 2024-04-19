بلينكن: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتخفيف حدة التصعيد بالمنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنَّ بلاده تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتخفيف حدة التصعيد بالمنطقة، مشددا على أنَّ الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وتابع «بلينكن»، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، على هامش اجتماعات مجموعة السبع، والتي نقلتها «القاهرة الإخبارية»: «يجب ضمان عدم الإضرار بـ1.4 مليون فلسطيني في رفح، ونعلم أنَّ أية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيكون لها تداعيات كارثية، وبالتالي لا يمكننا دعم عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة هناك».

بلينكن: نؤمن بإمكانية تحقيق إسرائيل أهدافها دون هجوم رفح الفلسطينية

وأكد وزير الخارجية الأمريكي: «نؤمن بإمكانية تحقيق إسرائيل أهدافها دون هجوم رفح الفلسطينية، فيما أنَّ المحادثات بشأن الأخيرة جارية على مستويات رفيعة مع إسرائيل».

وأوضح أن بلاده داعمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر الجهود الدبلوماسية، لافتا إلى أن «الولايات المتحدة تواصل مع شركائها العمل على تخفيف التصعيد، ونحن ملتزمون بمساعدة إسرائيل على الدفاع عن نفسها».