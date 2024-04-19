عينه على الثاني.. ليجا دي كيتو يحل ضيفا على أورينس بدوري الإكوادور

يحل ليجا دي كيتو الإكوادوري، حامل لقب بطولة كوبا سود أمريكانا 2023، ضيفا على نظيره أورينس بملعب«9 دي مايو»، بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويحتل ليجا دي كيتو، حامل لقب بطولة كوبا سود أمريكانا 2023، المركز الخامس في بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو» برصيد 15 نقطة، فيما يأتي أورينس في المركز الـ14 برصيد 5 نقاط.

فوز ليجا دي كيتو على دولفين

وفي الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم، حقق ليجا دي كيتو، الانتصار على دولفين بثنائية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «رودريجو باز ديلجادو »، بينما تعادل أورينس، سلبيا مع نظيره ماكارا على ملعب«بيلافيستا».

وكان إنديبندينتي دي فالي، تصدر فجر اليوم، بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»، بفوزه على موشوك رونا بنتيجة 2-1 في لقاء جمع بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة، على ملعب «بانكو جواياكيل»، ليتصدر المسابقة بـ19 نقطة.