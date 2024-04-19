6 معلومات عن زوجة صلاح السعدني.. اختارت العيش بعيدا عن الأضواء

بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان القدير صلاح السعدني، عن عمر ناهز 81 عامًا، زادت تساؤلات معجبيه عن تفاصيل حياته الشخصية والعائلية، لا سيما فيما يخص زوجته التي لم تظهر سوى في مناسبات عامة قليلة، لذا نبرز 6 معلومات عن زوجة صلاح السعدني.

من هي زوجة صلاح السعدني؟

نستعرض أبرز 6 معلومات عن زوجة صلاح السعدني، وفقًا للقاءات تليفزيونية سابقة للفنان الراحل صلاح السعدني:

- تُدعى منى السعدني.

- تزوجت من صلاح السعدني عام 1970.

- تحرص على البقاء بعيدة عن الأضواء، وغير معروفة إعلاميًا بشكل كبير.

- أنجبت من الفنان الراحل ولد وبنت، هما الفنان أحمد السعدني، وميريت السعدني.

- حرصت على دعم زوجها خلال مسيرته الفنية، ورافقته في قليل من المناسبات العامة.

- ظهرت زوجة صلاح السعدني في عدة صور رفقة ابنها أحمد السعدني عبر حسابه على «إنستجرام»، أثناء تهنئتها بعيد الأم.

رحيل صلاح السعدني

يُذكر أن صلاح السعدني رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض، وقدم خلال مسيرته الفنية عديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المُميزة، أبرزها مسلسلات: «حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، الناس في كفر عسكر، للثروة حسابات أخرى، نقطة نظام، الباطنية، الإخوة الأعداء، القاصرات»، فضلًا عن براعته في تقمص عديد من الشخصيات في الأفلام السينمائية، أبرزها: «الأرض، أغنية على الممر، ملف في الآداب».