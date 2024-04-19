انتهاء أعمال المرحلة الخامسة من مشروع «حكاية شارع» في مصر الجديدة

أنهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، تنفيذ أعمال المرحلة الخامسة من مشروع «حكاية شارع» بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار العمل على تعزيز الوعي بالقيمة التاريخية والتراثية لشوارع وأحياء مدينة القاهرة الخالدة، من خلال مشروعات مبادرة «ذاكرة المدينة».

ووضع الجهاز مجموعة جديدة من اللوحات التعريفية بعدد من شوارع المدينة، في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، ليصل بذلك إجمالي عدد لوحات المشروع بمختلف المراحل إلى 265 لوحة تعريفية بشوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وتأتي هذه المرحلة بعد تنفيذ المشروع بمناطق القاهرة التاريخية والخديوية والزمالك وجاردن سيتي، والجيزة وعدد من أحياء الإسكندرية.

ما هو مشروع حكاية شارع؟

جدير بالذكر أن مشروع «حكاية شارع» يعمل على تثبيت لافتات بالشوارع التي تحمل أسماء شخصيات وأعلام، يمثلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب.

ووضعت اللجنة العلمية للمشروع، إطارا محددا للتعريف بكل شخصية من خلال ضوابط محددة، منها أن يجري تعريف الشخصية في 25 كلمة فقط، وتحديد تاريخ الميلاد والوفاة، وأن تكون النصوص باللغتين العربية والإنجليزية.

ويجري وضع خاصية الباركود «QR Code» على لوحات مشروع «حكاية شارع»، لمسحها من خلال تطبيق محدد بالهواتف المحمولة؛ لإظهار المعلومات الكاملة عن الشخصية.