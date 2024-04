«التنسيق الحضاري» يدرج اسم السباح العالمي عبداللطيف أبو هيف في مشروع عاش هنا

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم السباح العالمي عبد اللطيف أبو هيف في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى توثيق المباني التي عاش بها المبدعون والشخصيات التاريخية التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر التاريخ الحديث، وتمّ تعليق لافتة على عنوانه في 8 شارع احمد حشمت - الزمالك - القاهرة.

عبداللطيف أبو هيف.. سباح القرن

وقال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إنَّ السباح العالمي الكابتن عبد اللطيف أبو هيف بطل عالمي لسباحة المسافات الطويلة، وهو ظاهرة غير عادية، لُقِّب بتمساح النيل ؛ أثار الرهبة و الاحترام في نفوس سباحي العالم، إذ أعلن الاتحاد الدولي رسمياً أنه أعظم سباح في التاريخ في المسافات الطويلة كما فاز بلقب سباح القرن.

البطل عبد اللطيف أبو هيف ولد بحي الانفوشي بالإسكندرية في 30 يناير 1930، ووالده كان يعمل مُدرسا وعضوا في البرلمان، تلقى تعليمه الثانوي في الإسكندرية، عشق أبو هيف السباحة منذ الصغر وبدأ ممارستها وهو عمره 10 سنوات.

تمكّن من الحصول على بطولة الإسكندرية وهو ما زال صغيراً ثم توالت نجاحاته وبطولاته ليتوج بطلا محليا لمدة 10 سنوات وبطلا عالميا لمدة 25 عاماً.

أرسله الملك فاروق وهو صغير بمنحة شخصية للدراسة والتعلم بأكاديمية إيتون وساندهيرست العسكرية في إنجلترا، وعاد إلى مصر ليخدم في الجيش وترقى إلى رتبة عقيد، تعلم العزف على البيانو، والتحدث بـ6 لغات، وتزوج من فنانة مغنية أوبرا وأصبح بطلا محترفا لرياضة السباحة على مستوى العالم.

تكريم أبو هيف

حصل على وسام الرياضة من رئاسة الجمهورية، وفاز بلقب سباح القرن العشرين في مايو 2001 من الاتحاد الدولي لسباحة المسافات الطويلة له تقديراً لإنجازاته، ومنحه الاتحاد الدولي لمحترفي السباحة الطويلة لقب أعظم سباح في التاريخ، واختير كأفضل ثالث سباح في العالم.

وحصل في عام 1963 على لقب أفضل رياضي في العالم وذلك في استفتاء سنوي في إيطاليا لاختيار أفضل النجوم العالميين، الأمر الذي جعله ينضم لأشهر الرياضيين العالميين مثل بيليه نجم كرة القدم البرازيلي أو الجوهرة السوداء كما أعتاد عشاقه أن ينادوه وذلك في عام 1961، ثم ريفييرا في 1962، وجاء من بعدهم أبو هيف في عام 1963م.

وتمّ إطلاق اسمه على إحدى الشواطئ الكبرى بمسقط رأسه بمدينة الإسكندرية، وأطلق علية الأجانب the crocodile of the nile وتعنى تمساح النيل.

أعلن أبو هيف اعتزاله للسباحة في عام 1973، وكان حينئِذ في الخامسة والأربعين من عمره، وتوفي في 21 أبريل 2008.