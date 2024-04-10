«التنسيق الحضاري» يدرج اسم المخرجة منى أبو النصر في «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم المخرجة منى أبو النصر في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين من مختلف المجالات، وجرى تعليق لافتة على منزلها.

معلومات عن منى أبو النصر

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ولدت منى أبو النصر في 3 نوفمبر 1952 في محافظة الإسكندرية.

- حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة حلوان عام 1975.

- ثم نالت درجة الماجستير في تصميم، وإخراج مطبوعات الطفل من نفس الجامعة عام 1985.

- ثم نالت الدكتوراه في الرسوم المتحركة من جامعة كاليفورنيا عام 1988.

- شغلت منصب معيدة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 1970، ثم رقيت لدرجة مدرس عام 1988، ثم لدرجة أستاذ مساعد عام 1992

- كانت عضوا بمنظمة الرابطة الدولية لأفلام الرسوم المتحركة، وشغلت عضوية لجنة الطفولة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

- أسست شركة كايرو كارتون للرسوم المتحركة وإنتاج الفيديو،,توفيت في 13 سبتمبر 2003.

- أعمال قدمتها منى أبو النصر:

من بين أعمال منى أبو النصر أعمالها في الرسوم المتحركة: «بكار، رحلة السندباد البحري، سوبر هنيدي، الأمومة».