التنسيق الحضاري يدرج اسم المنتج هاني جرجس فوزي ضمن مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم المنتج هاني جرجس فوزي في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين الراحلين من مختلف المجالات، وتم تعليق لافتة على منزله في العنوان: أبراج الجوهرة برج (أ) كورنيش المعادي – القاهرة.

معلومات عن المنتج هاني جرجس فوزي

وبحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فإن المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي مولود في 10 مارس 1930، ويُعَدُّ واحدًا من كبار المنتجين في مصرخلال فترة تسعينيات القرن العشرين، وهو نجل المنتج الكبير جرجس فوزي، وشقيق المخرج أسامة فوزي.

وبدأ «فوزي» مشواره مساعدًا للإنتاج، ثم مديرا للإنتاج ثم منتجا فنيا، حتى أصبح منتجا، وبدأ مشواره في الإخراج كمساعد مخرج في أعمال منها «الأقوياء» للمخرج أشرف فهمي عام 1980، و«قهوة المواردي» للمخرج هشام أبو النصر عام 1981، و«المتشردان» للمخرج السعيد مصطفى عام 1983، وخاض تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم «بدون رقابة» 2009.

أعمال هاني جرجس فوزي

وفي مجال الإنتاج شارك أنتج أفلام «الحلال والحرام» بطولة عادل أدهم وسهير رمزي، و«سيدة القاهرة» بطولة يسرا وجميل راتب، و«زوجه محرمة» بطولة سهير رمزي وفاروق الفيشاوي - «سوق النساء» بطولة شيريهان وحسين فهمي، و«امراة فوق القمة» نادية الجندي وجمال عبد الناصر، و«الكلام في الممنوع» لنور الشريف ، و«قصاقيص العشاق» بطولة نبيلة عبيد حسين فهمي، و«علاقات خاصة» بطولة يوسف حايك وسارة بسام، و«بلد البنات» بطولة فرح يوسف وسمية الجويني، و«بحب السيما» بطولة ليلي علوي ومحمود حميدة.

وفي مجال الإنتاج والإخراج حيث أخرج عددا من الأعمال التي أثارت جدلا خلال وقت عرضها منها «جرسونيرة» بطولة غادة عبدالرازق، و«أحاسيس» بطولة باسم سمرة.