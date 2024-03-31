يسرا: عادل إمام أنقذني من الموت.. وهو المعنى الحقيقي للسعادة

كشفت الفنانة يسرا عن تعرضها لوعكات صحية متعددة كادت تنهي حياتها، كان من بينها تعرضها لحادث سير خطير لم تكن تنجو منه إلا برحمة الله وعنايته، لافتة إلى أنه في ذلك التوقيت تفاجأت بحضور الزعيم عادل إمام والمخرج شريف عرفة والفنان الراحل عزت أبو عوف على الرغم من ارتباطهم بموعد عرض مسرحي، وهو أمر لا يقبل التأجيل أو الإلغاء، وأنقذوا حياتي من الموت.

يسرا: تعرضت لحادث سير والزعيم ساعدني

وتابعت يسرا في تصريحات تلفزيونية، أنها تعرضت بعد ذلك لإعياء شديد أدى إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات، وفقدت خلالها الهيموجولبين بالدم ووصل للمستوى 5، ما يمثل خطورة شديدة على حياتها: «وشي كان شبه الملاية البيضا»، ولكني تفاجأت أيضًا بأن الزعيم يعلم بالأمر ولم يتركني في محنتي على الرغم من أنه كان مشغولا للغاية تلك الفترة.

رسالة يسرا للزعيم عادل إمام بعد أنباء اعتزاله

وكانت الفنانة يسرا، وجهت رسالة للزعيم عادل إمام بعد أنباء اعتزاله التمثيل، من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلة: «عادل إمام هيفضل موجود في قلوبنا وفي الوطن العربي كله لأنه المعنى الحقيقي للسعادة وهو اللي علمنا الضحكة».

أسباب غياب يسرا عن دراما رمضان 2024

واعتذرت يسرا عن خوض السباق الرمضاني الحالي لرغبتها في أخذ قسط من الراحة هذا العام، خاصة بعد تجربتها الأخيرة في مسلسل «1000 حمد الله على السلامة»، ورغبتها في اختيار نص جيد بتأني شديد، كما شاركت في موسم أفلام عيد الحب الماضي بفيلم ليلة العيد.