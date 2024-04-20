أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق بعد التراجع 6 آلاف جنيه

أعلنت الشركات والمصانع العاملة في قطاع الحديد تحديثًا جديدًا لأسعار الحديد اليوم، السبت 20-4-2024، إذ استقر سعر طن حديد التسليح بعد موجة من التراجعات، كان آخرها 6 آلاف جنيه للطن خلال الأسبوع الماضي، فيما ووصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 39 ألفًا و100 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم في مصر

تنشر «الوطن» سعر طن حديد التسليح اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سجل سعر حديد عز نحو 42 ألفًا و900 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً اً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 42 ألفًا 700 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً اً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 42 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 41 ألفًا و100 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 39 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 39 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر حديد المصريين اليوم في مصر، حيث سجل نحو 42 ألفا 100 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، عند مستوى 41 ألفا 600 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد العلا نحو 39 ألفا 350 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة

- سجل سعر حديد الكومي نحو 39 ألفًا 450 جنيه للطن للمستهلك شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.