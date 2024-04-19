سعر طن الحديد اليوم الجمعة 19-4-2024.. «حديد عز بكم؟»

استقرت أسعار الحديد في المصانع والشركات، مع بداية اليوم الجمعة 19-4-2024، وسط هبوط ملحوظ في أسعار مواد البناء، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم الجمعة

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم الجمعة 19-4-2024، بعد أن شهد تراجع على مدار الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 19-4-2024، استقرار حسب التحديث الأخير الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

بلغ اليوم سعر الحديدالاستثماري 43 ألفا و922 جنيها للطن الواحد للمستهلك.

سعر حديد عز

فيما سجل سعر حديد عز اليوم 44 ألفا و941 جنيهًا للطن الواحد.

سعر حديد المراكبي

بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم الجمعة 19-4-2024، نحو 43 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عطية اليوم الجمعة 42 ألفا و500 جنيه.

- سعر حديد العشري، اليوم الجمعة، 41 ألف جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم الجمعة، 45 ألف جنيه.

- سعر حديد المعادي 42 ألف جنيه للمستهلك.

- سجل حديد الكومي، 42 ألف جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم 42 ألف جنيه.

- سعر طن حديد العتال 43 ألف جنيه.