تراجع أسعار الحديد والخردة في الأسواق اليوم الأربعاء 17-4-2024

تشهد أسعار الحديد انخفاضا ملحوظًا في الشركات والمصانع، ما يعد إشارة إيجابية لقطاع البناء والتشييد، يرجع إلى انخفاض تكلفة المواد الأولية والتكاليف الإنتاجية، وانتعاش سوق البناء بعد ضبط الأسعار.

وترصد السطور التالية أسعار الحديد والخردة التي تراجعت اليوم الأربعاء 17-4-2024 في الأسواق، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء 17-4-2024 بالأسواق نحو 44 ألفا و425 جنيها، بنسبة تراجع سجلت 785 جنيها و53 قرشا للمستهلك.

سعر طن حديد عز اليوم

جاء متوسط سعر طن حديد عز بنحو 45 ألفا و692 جنيها للمستهلك، بنسبة تراجع سجلت 933 جنيها و8 قروش للمستهلك.

سعر طن حديد التسليح اليوم

وفي تحديث أسعار الحديد اليوم، سجلت الشركات التالية أسعارًا مختلفة للطن الواحد، كما يلي.

1. شركة المصريين: سعر الحديد 45 ألف جنيه.

2. شركة الكومي: سعر الحديد 42 ألف جنيه.

3. شركة العشري: سعر الحديد 41 ألف جنيه.

4. شركة مصر ستيل: سعر الحديد 42 ألف جنيه.

5. شركة بيانكو: سعر الحديد 41 ألف جنيه.

من جهة أخرى، سجلت الشركات أسعارًا مختلفة، كما يلي.

1. شركة الجارحي: سعر الحديد 43 ألف جنيه.

2. شركة الداخلية: سعر الحديد 46 ألف جنيه.

3. شركة الجيوشي: سعر الحديد 42 ألف جنيه.

4. شركة المراكبي: سعر الحديد 43 ألف جنيه.

5. شركة عطية: سعر الحديد 42 ألفا و500 جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار الحديد في الأسواق، بدأ سعر طن الحديد للمصانع الاستثمارية من 42 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد في المصانع المدرفلة من 45 ألف جنيه.

أسعار الخردة اليوم للمستهلكين

أسعار حديد الخردة تتراوح بين 15 و18 جنيهًا للكيلوجرام.

- خردة الزنك: 20 جنيهًا للكيلوجرام.

- خردة البلاستيك: 15 جنيهًا للكيلوجرام.

- خردة الورق: 5 جنيهات للكيلوجرام.