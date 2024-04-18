تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس 18-4-2024

شهدت أسعار الحديد تراجعات متتالية منذ بداية الأسبوع في المصانع والشركات واستمرت على مدار اليوم، فيما تحظى مواد البناء باهتمام كبير من التجار والمواطنين.

تستعرض السطور التالية سعر طن الحديد اليوم الخميس 18-4-2024، عقب تراجعه الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وتراجعت أسعار الحديد اليوم 18-4-2024 حسب التحديث الأخير الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري سجل اليوم 43 ألفًا و922 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع 502 جنيه عن سعر أمس.

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز اليوم 44 ألفًا و941 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع 751 جنيهًا عن أسعار أمس.

أسعار الحديد في الشركات الأخرى اليوم الخميس 18-4-2024، جاءت كالتالي:

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 43 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عطية 42 ألفا و500 جنيه.

- سعر حديد العشري، سجل 41 ألف جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 45 ألف جنيه.

- سعر حديد المعادي 42 ألف جنيه للمستهلك.

- سجل حديد الكومي، 42 ألف جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم 42 ألف جنيه.

- سعر طن حديد العتال 43 ألف جنيه.