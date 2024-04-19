توريد أكثر من 24 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع في الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إنه جرى توريد 24093 طن قمح إلى 56 موقعا تخزينيا بنطاق المحافظة.

الالتزام بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح

أوضحت وكيلة وزارة التموين ضرورة التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي محصول القمح موسم حصاد 2024 وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد حتى توريد المحصول.