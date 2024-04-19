ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح إلى 9147 طنا في الدقهلية اليوم

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح موسم 2024 إلى 9147 طنًا في رابع أيام التوريد بالمحافظة في الصوامع والشون المختلفة بجميع المراكز.

توريد القمح بالدقهلية

وأشار «دايرة» إلى أنّ التوريد جاء بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء فتح نقاط استلام القمح لاستقبال القمح المحلي موسم 2024.

سعر أردب القمح في الدقهلية

واوضح أنّ حصيلة التوريد اليوم، بلغت 9147 طنًا و720 كيلوجرام قمح بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة، إذ جرى تحديد أسعار شراء القمح موسم 2024، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية كالآتي:

- سعر الأردب نقاوة 23.5 بـ2000 جنيه

- الأردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيهًا

- الأردب درجة نقاوة 22.50 بـ1900 جنيه، على أنّ تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط.

وأشار علي حسن وكيل المديرية، إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين، لمتابعة بدء حصاد موسم القمح 2024، وتذليل أي معوقات بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكل الجهات المشاركة، مشيرًا إلى وجود 37 موقعًا تخزينيًا.