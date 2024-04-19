جدول عروض وورش مهرجان «بؤرة» في جامعة دمنهور.. يبدأ غدا

أعلنت جامعة دمنهور في محافظة البحيرة عن جدول عروض وورش مهرجان« بؤرة»، لمسرح المدرج الذي يقام تحت رعاية الدكتور الهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بمسرح مدرج كلية العلوم في الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري.

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان جامعة دمنهور من الفنان محمد البياع رئيسا للجنة و عضوية كلا من المخرج والشاعر سامح رخا والمخرج الممثل محمد الحداد.

مهرجان جامعة دمنهور

ويشمل مهرجان جامعة دمنهور 4 ورش بإشراف الدكتورة تيسير أبو شادي، منسق محور الورش بالمهرجان، وهي ورشة وورشة الإخراج الفنان المخرج محمد البياع غدا السبت 20 أبريل، وورشة التمثيل للفنان أحمد القسطاوي، والأحد 21 أبريل بقاعة تدريب كلية العلوم، وورشة النقد المسرحي للدكتور بهلول سالم أستاذ الأدبي والنقد وعضو لجنة ترقيات الأساتذة ووكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب، الثلاثاء 23 أبريل، ورشة التأليف المسرحي للدكتور طارق عمار الكاتب والناقد المسرحي الأربعاء 24 أبريل

جدول عروض مهرجان بؤرة لمسرح المدرج بجامعة دمنهور

وأعلن محمد الشعيرة، مدير المهرجان أن عروض المهرجان تبدأ في تمام الثانية ظهرا، وفي اليوم الأول السبت 20 أبريل العرض المسرحي «أحمر علي بويا وأمي بطيخ» كلية الزراعة، تأليف و إخراج أحمد الحرفة، يليه العرض المسرحي «تماثيل بتتحرك»، لكلية الآداب تأليف إيهاب يونس وإخراج عبد الله الحكيم .

ويشهد يوم الأحد 21 أبريل ثاني أيام المهرجان العرض الأول «في انتظار الحقيقية»، عن نص غرفة بلا نوافذ ليوسف عز الدين عيسى، وتقدمه كلية الآداب إخراج محمد ناصف، يليه عرض «حلمي ليلة صيف»، عن نص مرة واحد حلمي تأليف أحمد القسطاوى وتقدمه لكلية التجارة إخراج حسن الشاعر.

ويشهد يوم الثلاثاء 23 أبريل العرض المسرحي «سلم طالع الشمس»، تأليف إبراهيم الحسيني، وتقدمه كلية التربية إخراج مهند أبو السعد، يليه عرض «القطة العميا»، تأليف سامح عثمان وتقدمه كلية التربية للطفولة المبكرة إخراج ثريا نعيم.

ويوم الأربعاء 24 أبريل يشهد العرض المسرحي «مرة واحد حلمي»، تأليف أحمد القسطاوي، وتقدمه كلية الآداب إخراج أيمن رزق، يليه «نزهة في الجليد»، تأليف لي بليسينج وتقدمه كلية الطب البيطري إخراج عبد الرحمن عصام، يليه «فن ايه»، عن نص مسرحية بابا تأليف شريف صلاح الدين وتقدمه كلية العلوم إخراج مصطفي كفافي.