«التضامن» تعلن تمويل 9 آلاف سيدة بـ100 مليون جنيه لالحاقهم بسوق العمل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، انتهاء برنامج التمكين الاقتصادي لتنمية الأسرة المصرية من تدريب 14 ألف سيدة على دراسة الجدوى، وتخطيط وإدارة المشروعات الاقتصادية، وقرر تمويل 9 آلاف بقيمة 100 مليون جنيه لالحاقهم بسوق العمل.

كما نفذ برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بالتعاون مع برنامج «أسرة» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة «باثفيندر» ينفذ دورة تنشيطية للمدربين بمحافظتي الفيوم والشرقية.

تدريب 552 رائدة مجتمعية

ونفذ أيضاً البرنامج 56 تدريبًا على مستوى 24 جامعة ومعهد وعدد من التدريبات المتخصصة للمخطوبين بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط، وانتهى برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعى من تدريب 552 رائدة مجتمعية بالدقهلية؛ لرفع كفائتهن على التواصل المجتمعي وسبل نشر رسائل «وعي» لتنمية الأسرة والمجتمع.

واستكملت وحدات التضامن بالجامعات برنامجها التدريبي على لغة الإشارة، ونفذت عدداً من التدريبات على المشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى من خلال مبادرة الطالب المنتج.

استقبال وتجهيز المساعدات الإنسانية

ووفق التقرير الأسبوعي لوزارة التضامن الاجتماعي، استمر متطوعو الهلال الأحمر المصري من الفرق اللوجيستية في استقبال وتجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة بالموانئ البحرية، تجهيزاً لنقلها عبر الجسر البري لنقلها إلى غزة، وأصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن، قرارًا بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال بهدف توفير رعاية شبه أسرية بديلة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل.