أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 19-4-2024 في سوق العبور

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 19-4-2024، حالة من الاستقرار خلال منتصف التعاملات الصباحية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الخضروات والفاكهة، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص ببوابة سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

كيلو البطاطس: بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

كيلو الطماطم: بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

كيلو الباذنجان البلدي: بين 2 و5 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي: بين 5 و9 جنيهات.

كيلو الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و9 جنيهات.

كيلو الملوخية: بين 5 و8 جنيهات.

كيلو الكوسة: بين 3.5 و5.5 جنيه.

كيلو الخيار الصوب: بين 3 و5 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي: بين 3 و5 جنيهات.

كيلو البسلة: بين 16 و18 جنيهًا.

كيلو الفاصوليا: بين 3 و8 جنيهات.

كيلو البصل: بين 8 جنيهات و22 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

اليوسفي: بين 3.5 جنيه و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 16 و24 جنيها.

الفراولة: بين 7 جنيهات و11 جنيها.

كيلوالبرتقال أبو سرة: بين 11 و19 جنيها.

الجوافة: بين 9 جنيهات و17 جنيها.