أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر اليوم

شهدت حركة البيع والشراء في سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر اليوم، حالة من الاستقرار في ظل متابعة من أجهزة محافظة الجيزة، لعدم السماح بالتلاعب في الأسعار داخل المنافذ السلعية.

وأشار مصدر مسؤول في محافظة الجيزة لـ«الوطن»، إلى أنّ المحافظة خصصت رقمي «01008047086-01147821653»، لتلقي شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ البيع الغذائية بالسوق للتعامل الفوري تجاهها.

وأعلن المصدر السعر الاسترشادي للخضروات والفاكهة للتجزئة في السوق، تزامنًا مع توافر المعروض من كل الأصناف وسط هدوء حركة البيع والشراء وهي كالتالي:

سعر الخضروات في سوق 6 أكتوبر

- أسعار الطماطم تتراوح بين 4 و6 جنيهات.

- أسعار البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات.

- سعر البصل يترواح بين 9 و20 جنيهًا.

- سعر الكوسة يتراوح بين 9 و12 جنيهًا.

- سعر الجزر يتراوح بين 2.5 و4 جنيهات.

- سعر الباذنجان يتراوح بين 4 و6 جنيهات.

- سعر الفلفل الرومي يترواح بين 14 و20 جنيهًا.

- سعر الفلفل الحامي يتراوح بين 11 و18 جنيهًا.

- أسعار الملوخية تتراوح بين 8 و11 جنيهًا.

- سعر الخيار البلدي بين 12 و18 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق 6 أكتوبر

- سعر البرتقال البلدي يترواح بين 5.5 و8.5 جنيه.

- سعر اليوسفي يتراوح بين 7 و12 جنيهًا.

- أسعار الجوافة تتراوح بين 9 و15 جنيهًا.

- سعر الرمان يتراوح بين 11 و22 جنيهًا.

- أسعار الفراولة تتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- سعر البطيخ يتراوح بين 16 و24 جنيهًا.