قبل عيد الفطر.. تراجع في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم داخل سوق العبور

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس 4-4-2024، ترجعا ملحوظا داخل سوق العبور لتجارة الجملة والأسواق العامة، ليسجل سعر كيلو الطماطم 3.5 جنيه.

وترصد لكم «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة داخل سوق العبور لتجارة الجملة والأسواق المصرية.

أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

- يتراوح سعر البطاطس بين 5 و14 جنيهًا.

- يتراوح سعر البصل بين 12 و26 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكوسة بين 3 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر الجزر بين 2.5 و3.5 جنيه.

- يتراوح سعر ورق العنب البناتي بين 10 و25 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 8 و18 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

- يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 10 و14 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 14 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر خيار صوب بين 4 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات.

- يتراوح سعر الملوخية بين 16 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر القلقاس بين 19 و21 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا بين 5 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الثوم بين 13 و23 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال البلدي بين 5 و7.5 جنيه.

- يتراوح سعر برتقال سكري بين 5 و7.5 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 9 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 3 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 8 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الليمون البلدي من 14 إلى 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر تفاح أمريكي من 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر البلح الشامية بين 28 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر البلح الإبريمي بين 16 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجوافة بين 6 و16 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفراولة بين 9 و21 جنيهًا.