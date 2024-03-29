تراجع في أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الجمعة 29-3-2024
كتب:
محمد سيف
12:00 ص | الجمعة 29 مارس 2024
أسعار الخضروات
تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 29 -3-2024 في سوق العبور، وسجلت أسعار الطماطم نحو 3 جنيهات للكيلو والبطاطس 7 جنيهات للكيلو والبصل 6 جنيهات والكوسة 12 جنيهًا.
تنشر «الوطن»، أسعار الخضروات في سوق العبور وهي أسعار الجملة وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة.
أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور
- سجل سعر الطماطم نحو 3 جنيهات.
- وسجل سعر ورق العنب البناتي 25 جنيهًا.
- سعر البطاطس بين 7 جنيهات.
- سعر البصل 6 جنيهات.
- سعر الكوسة بين 12 جنيها.
- سعر الجزر بين 3 جنيهات.
- يتراوح سعر الفاصوليا بين 17 جنيهًا.
- سعر الباذنجان البلدي بين 4.5 جنيه.
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور
- سعر الفلفل الرومي البلدي بين 12 جنيهًا.
- سعر خيار صوب بين 8 جنيهات.
- سعر الخيار البلدي بين 9 جنيهات.
- سعر الملوخية بين 15 جنيهًا.
- يتراوح سعر القلقاس بين 17 جنيهًا.
- سعر البطاطا بين 4 جنيهات.
- يتراوح سعر الثوم بين 12 جنيهًا.
- يتراوح سعر اللفت بين 3 جنيهات.
- سعر البنجر بين 3 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
- سعر البرتقال البلدي بين 6.5 جنيه.
- يتراوح سعر برتقال سكري بين 5 جنيهات.
- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 7 جنيهات
- يتراوح سعر اليوسفي بين 7 جنيهات.
- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 8 جنيهات.
- سعر اليمون البلدي من 13جنيهًا.
- سعر تفاح أمريكي من 45 جنيهًا.
- سعر البلح الشامية بين 28 جنيهًا.
- يتراوح سعر البلح الإبريمي بين 18 جنيهًا.
- يتراوح سعر الجوافة بين 9 جنيهات.
- يتراوح سعر الفراولة بين 8 جنيهات.