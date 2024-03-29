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تراجع في أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الجمعة 29-3-2024

كتب:

محمد سيف
12:00 ص | الجمعة 29 مارس 2024
أسعار الخضروات

أسعار الخضروات

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 29 -3-2024 في سوق العبور، وسجلت أسعار الطماطم نحو 3 جنيهات للكيلو والبطاطس 7 جنيهات للكيلو والبصل 6 جنيهات والكوسة 12 جنيهًا.

تنشر «الوطن»، أسعار الخضروات في سوق العبور وهي أسعار الجملة وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

- سجل سعر الطماطم  نحو 3 جنيهات.

 - وسجل سعر ورق العنب البناتي 25  جنيهًا.

-  سعر البطاطس بين 7 جنيهات.

-  سعر البصل 6 جنيهات.

-  سعر الكوسة بين 12 جنيها.

-  سعر الجزر بين 3 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 17 جنيهًا.

-  سعر الباذنجان البلدي بين 4.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور 

- سعر الفلفل الرومي البلدي بين 12 جنيهًا.

-  سعر خيار صوب بين 8 جنيهات.

-  سعر الخيار البلدي بين 9 جنيهات.

- سعر الملوخية بين 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر القلقاس بين 17 جنيهًا.

- سعر البطاطا بين 4  جنيهات.

- يتراوح سعر الثوم بين 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت بين 3  جنيهات.

- سعر البنجر بين 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- سعر البرتقال البلدي بين 6.5 جنيه.

- يتراوح سعر برتقال سكري بين 5 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 7 جنيهات

- يتراوح سعر اليوسفي بين 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 8 جنيهات.

-  سعر اليمون البلدي من 13جنيهًا.

- سعر تفاح أمريكي من 45 جنيهًا.

-  سعر البلح الشامية بين 28  جنيهًا.

- يتراوح سعر البلح الإبريمي بين 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجوافة بين 9  جنيهات.

- يتراوح سعر الفراولة بين 8 جنيهات.

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