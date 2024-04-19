هالة صدقي ناعية صلاح السعدني: بدأت معه أول مشواري

نعت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي شاركت معه في مسلسل «أرابيسك» بتجسيد دور توحيدة.

ونشرت هالة صدقي صورة من مسلسل أرابيسك تجمعها بالراحل صلاح السعدني معلقة: «وداعًا العزيز الغالي أحسن وأطيب وأخلص فنان اشتغلت معاه، ومن حظي إني بدأت معه أول مشواري ، وداعًا يا أعز وأنقى فنان اشتغلت معاه كنت نعم الصديق والزميل، صلاح السعدني كنت رمزًا للفنان الوفي المحب للجميع، نفتقدك يا أجمل أرابيسك، كم أنا حزينة علي فراقك، وداعًا حسن أرابيسك».

وفاة صلاح السعدني

وأعلن الفنان أشرف زكي، عبر بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاة الفنان صلاح السعدني بنشر صورة، معلقًا: «البقاء لله.. الفنان الكبير صلاح السعدني».