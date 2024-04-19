محطات في مشوار صلاح السعدني بفترتي الستينيات والسبعينيات

مشوار فني طويل مليئ بالأعمال الفنية المهمة، كانت انطلاقته منذ الستينيات، الفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم، وترك إرثا فنيا كبيرا.

أبرز أعمال صلاح السعدني في الستينيات

عام 1966 بدأت أولى خطوات صلاح السعدني في السينما من خلال فيلم شياطين الليل، من خلال شخصية صلاح، أمام الفنان فريد شوقي، وهند رستم، حيث يجسد دور شقيق فريد شوقي الأصغر، وفي مشاهد إنسانية جمعت بين فريد شوقي وصلاح السعدني، اعتمد المخرج نيازي مصطفى، على توضيح رسالة الفيلم الأساسية، بعد عمل فريد شوقي كجاسوس عند إحدى الأميرات لنقل أخبار الفدائيين، لتتوالى عليه الأعمال بعد ذلك.

أهم أعمال صلاح السعدني في السبعينيات

لم يكن نجاحه سينمائيا له نصيب كبير مثل نجاحه الكبير في الدراما، حيث حرص على اختيار أدوار مختلفة ومتنوعة، حتي يعمل على تجديد دماءه باستمرار، وانطلق بقوة في السبعينيات، وتنوعت أعماله بين الأعمال الاجتماعية والرومانسية وأخرى وطنية، ومن أهم هذه الأعمال في تلك الفترة، فيلم كيف تسرق مليونير؟ من إخراج نجدي حافظ، بالتعاون مع عادل إمام صديق الجامعة.

وجسد دور «روؤف»، من خلال أحداث فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، من قصة وسيناريو إحسان عبد القدوس، وإخراج حسام الدين مصطفى، وكان له ظهور مميز خلال فيلم كلام في الحب بطولة الفنانة صباح، ومن أدواره أيضا في فترة السبعينيات، مشاركته في مسلسل أم العروسة مع الفنان عماد حمدى، زهرة العلا، وأيضا فيلم احترس نحن المجانين مع المخرج زكي صالح، بطولة ناهد شريف وسعيد صالح، وصفاء أبو السعود.