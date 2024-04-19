محمود قاسم عن صلاح السعدني: الفن العربي فقد قامة كبيرة لا تتكرر

«فقد فقد الفن المصري والعربي قامة كبيرة لا تتكرر».. هكذا تحدث الناقد الفني محمود قاسم، عن رحيل الفنان صلاح السعدني، قائلا: «السعدني يعتبر علامة بارزة في عالم الدراما، فقد رحل بجسده، لكنه سيظل موجود بأعماله الفنية، لم يكن طريقه مفروشا بالورود، لكنه اجتهد حتى استحق لقب العمدة».

ناقد فني يتحدث عن صلاح السعدني

أضاف قاسم لـ«الوطن»، من العلامات الفارقة في حياته مسلسل ليالي الحلمية، وتقديمه لشخصية سليمان غانم، على الرغم أنه كان مرشح لها في البداية الفنان سعيد صالح، ثم ترشيح الفنان يحيى الفخراني لأدائها، لكنه فضل أداء شخصية سليم البدري، فتم اختيار الفنان صلاح السعدني لأداء الشخصية.

وتابع: كان صلاح السعدني له الحظ الأوفر في الدراما، باعتباره قدم أعمال لها رؤية مستقبلية وتعاون من خلالها مع كبار المخرجين من مجدي أبو عميرة ومحمد النقلي، ونادر جلال، وعدد كبير من المخرجين، مشيرا إلى أن أهم أعماله الفنية مسلسل القاصرات، الذي قدمه قبل ابتعاده عن الفن مباشرة، الذي ناقش من خلاله قضية زواج القاصرات وهي من الأعمال المهمة.