«صلاح السعدني» 50 عاما من العطاء الفني

العمدة لقب لا يستحقه سوى الفنان صلاح السعدني، حفر اسمه بحروف من ذهب في عالم الدراما، استطاع أن يجسد دور الفقير قبل الغني، والفتى الشعبي قبل الأرستقراطي، بطل من أبطال نصر أكتوبر، لا يتنازل مطلقا عن هوية بلده، قوي لا يقدر عليه أحد، بمجرد ذكر اسمه يتردد في أذهان جمهوره، صنايعي الأرابيسك حسن النعماني، والعمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحليمة، وشخصيات متعددة حتى وصلت أعماله إلى 200 عمل فني بين السينما والدراما.

بداية مشوار صلاح السعدني

خشبة مسرح كلية الزراعة، كانت بداية الانطلاقة الحقيقة لـ صلاح السعدني، حيث كان صديق الفنان عادل إمام، وبدأ حب الفن يدخل إلى قلبه، ويلمع في أدوار صغيرة على خشبة المسرح، حتى حقق نجاحا كبيرا من خلال العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات، وتجارب محدودة على خشبة المسرح، بدأ من أوائل الستينيات من خلال أدوار صغيرة، حيث ظهر بدور صبي الفندق، في مسرحية لوكاندة الفردوس خلال عام 1964، وفي العام ذاته، قدم دور أبو المكارم من خلال مسلسل الضحية مع المخرج الكبير نور الدمرداش.

أعمال مميزة في مشوار صلاح السعدني

من الأعمال المميزة ببداية مشواره الفني، مسلسل لا تطفئ الشمس للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، من بطولة الفنان كرم مطاوع، وزوز ماضي، حيث يجسد دور «ممدوح»، بعد اختيار المخرج نور الدمرداش له بسبب كفاءته، ويتجدد التعاون مرة أخرى مع نور الدمرداش، من خلال مسرحية معروف الإسكافي، من بطولة عبد المنعم إبراهيم، نعيمة وصفي.