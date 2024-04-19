عاجل.. «كاف» يحسم جدل إلغاء بطولة الكونفدرالية الأفريقية

حسم مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجدل حول ما تردد بوجود نية لإلغاء بطولة الكونفدرالية خلال الموسم المقبل من أجل استمرار بطولة الدوري الأفريقي.

وكتب لوكس سبتمبر مدير المنظومة الإعلامية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اكس : الحقيقة هي أن مستقبل بطولة كأس الكونفدرالية لم يتم مناقشته أبدا من قبل أي صانع قرار في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتابع : "كيف يمكن أن يكون هناك قرار عندما لم يتم مناقشة شيء ما الحقائق دائما مملة.

وكانت أنباء عديدة ترددت حول وجود نية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء بطولة الكونفدرالية بدءًا من الموسم المقبل.