موعد مباراة الزمالك ودريمز في الكونفدرالية وتردد القناة الناقلة

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة مهمة أمام دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الإفريقية، إذ يسعى إلى تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية والمنافسة بقوة لإضافة لقب جديد إلى دولاب بطولاته، خاصة في ظل حالة الانتعاش الكبيرة التي يعيشها اللاعبين بعد الفوز على الغريم التقليدي النادي الأهلي 2-1 في الدوري الممتاز.

ونستعرض موعد مباراة الزمالك ودريمز، وتردد القناة الناقلة اللقاء ضمن منافسات الدور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز

تقام مباراة الزمالك ودريمز على أرض استاد القاهرة يوم الأحد المقبل، في تمام السادسة مساءً، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب «بابا يارا» يوم 28 أبريل الجاري، في السادسة مساءً.

تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية، من خلال قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة الإفريقية ومعظم الدوريات العالمية أيضا.

تردد بي إن سبورتس:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

وصعد الزمالك لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية، بعدما تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.