موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية وتردد القناة الناقلة

ينطلق، غدا الأحد، لقاء مهم بين فريقي الزمالك المصري وسوار الغيني، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث ينهي الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، اليوم السبت، استعداداته للمواجهة المرتقبة.

وتعرض السطور التالية، موعد مباراة الزمالك أمام سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية، وتردد القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الزمالك أمام سوار الغيني في الكونفدرالية

ويلتقي نادي الزمالك وسوار الغيني، غدا الأحد، في تمام السادسة مساء باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

وتُنقل مباراة الزمالك غدا وجميع مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية.

وأعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت عرض مباراة الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفيدرالية الافريقية، على قناة بي إن سبورت 6 والتي يمكنكم استقبالها على التردد التالي:

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى الكونفدرالية مع فرق ساجرادا الأنجولي، وسوار الغيني، وأبو سليم الليبي ويحتل الفريق المصري صدارة المجموعة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.