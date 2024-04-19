قنا تحصد المركز الأول في تحسين القمح.. إنتاجية الفدان تصل إلى 30 أردبا

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن المحافظة حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاجية محصول القمح، حيث حصلت مدرسة خزام الثانوية الزراعية التابعة لإدارة قوص التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاج محصول القمح من 15 إلى 30 أردبا للفدان بأسلوب الزراعة الذكية، في إطار المشروع الذي تشرف علية الإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري والمعمول من هيئة المعونة الأمريكية.

محطة خدمات زراعية عملاقة بحجم استثمارات 70 مليون جنيه

وأضاف «عبد الباقي»، أنه نتيجة لذلك فقد وقع الاختيار على مدرسة خزام الثانوية الزراعية لإقامة محطة خدمات زراعية عملاقة بحجم استثمارات 70 مليون جنيه، لخدمة المجتمع المحلي الزراعي المحيط بقرى مركز قوص على مساحة 50 ألف فدان كمرحلة أولى، على أن تقدم هذه المحطة خدماتها لجميع المزارعين بأسعار مخفضة بنسبة 50 % مقارنة للأسعار الخارجية، مشيراً إلى أن هذه المحطة ستشمل المعدات الكبرى للزراعة الذكية مثل «الستارات الكبرى، و الجرارات الزراعية الضخمة، ومقاطير النقل، ومواتير الرش، وكمبيين الحصد والفصل».

تطوير منظومة زراعة القمح بالريف المصري

وتابع «عبد الباقي»، أن المشروع يحرص على تطوير منظومة زراعة القمح بالريف المصري عن طريق تنفيذ نماذج مدارس حقلية بما يتناسب مع طرق الزراعة والري الحديثة، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتنمية قدرات طلاب التعليم الفني الزراعي وذويهم من مزارعي القمح وتأهيلهم لهذا الغرض، مؤكدا أن زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح هي جزء من اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفني – الإدارة العامة للتعليم الفني الزراعي، مع «الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري»، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وجاءت المرحلة الأولى بالتنفيذ في 4 حقول إرشادية بمدارس الصعيد وهم: مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج، ومدرسة خزام الثانوية الزراعية بمحافظة قنا، والمدرسة الثانوية الزراعية بإسنا بمحافظة الأقصر، والمدرسة الثانوية الزراعية بكوم أمبو بمحافظة أسوان.