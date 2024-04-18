حملة «شوف أسيوط» تسلط الضوء على المشروعات القومية في الطاقة والري

قال المتحدث الرسمي باسم محافظة أسيوط، محمد فوزي، إن المحافظة ستشهد اليوم احتفالات العيد القومي لها لتكريم أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط الذين صمدوا أمام الحملة الفرنسية في تلك الفترة.

قرية بني عدي تتميز بتخرج العديد من العلماء في جميع القطاعات

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن قرية بني عدي قدمت لمصر عددا كبيرا من العلماء في كل مجالات وقطاعات، موضحا أن حملة «شوف أسيوط» انطلقت كي تسلط الضوء على أعلام المحافظة الذين منهم الزعيم جمال عبد الناصر، عمر مكرم، حافظ إبراهيم، محمود حسن إسماعيل.

حملة شوف أسيوط تسلط الضوء على المشروعات القومية

وأشار «فوزي»، إلى أن المحافظة في هذه الحملة تسلط الضوء على المشروعات القومية في مجالات الطاقة والري والبترول التي تفخر بها محافظة أسيوط، موضحا أن محطة أسيوط تمثل قبلة لكثير من السائحين في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن المحافظة من خلال حملة شوف أسيوط، تصل للمواطنين وللطلاب المدارس وشباب الجامعات عبر إرشادات توضح معلومات عن المحافظة والمشروعات القومية بها، لافتا إلى أن محافظة أسيوط كان لها السبق في أنها تضم 200 مشروع لمبادرة حياة كريمة.