انطلاق برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بالمسجد الكبير بسيدي سالم بكفر الشيخ

انطلقت اليوم أولى فعاليات برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»، بالمسجد الكبير بإدارة أوقاف سيدي سالم غرب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء؛ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ فؤاد ناجي موسى إسماعيل، مدير إدارة أوقاف سيدي سالم غرب، والشيخ هيثم محمد أحمد، مفتش الإدارة، والشيخ طاهر محمد أحمد القصاص، إمام وخطيب بمسجد الكبير بإدارة أوقاف سيدي سالم غرب، والواعظة عزيزة عبد الحميد عباس.

المحافظ: البرنامج يهدف لإعداد جيل واعٍ ومثقف

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية تعليم وتنشئة جيل المستقبل من خلال مبادرة برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»، لما له من دور كبير في إعداد جيل واعٍ ومثقف قادر على حمل رسالة الإسلام ومبادئه السمحة.

برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»

وأوضح الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»، انطلق لأول مرة اليوم الجمعة، وسيُقام عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديريات في 27 مسجدًا كل يوم جمعة بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإدارتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها.