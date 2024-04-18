جامعة كفر الشيخ تستضيف المؤتمر السنوي السادس لطب وجراحة العيون

استضافت جامعة كفر الشيخ، فعاليات المؤتمر السنوي السادس لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري بالجامعة، بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، ووكلاء كلية الطب البشري، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم طب وجراحة العيون والأقسام الطبية الأخرى، وبمشاركة نُخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية.

افتتاح المؤتمر السنوي السادس لطب وجراحة العيون بكلية الطب البشري

وخلال كلمته رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالحضور من مختلف الجامعات المصرية على المشاركة في فعاليات مؤتمر قسم طب وجراحة العيون في رحاب كلية الطب البشري بالجامعة، متمنيا لجميع المشاركين المزيد من التوفيق، وموجهاً لهم عظيم الشكر والتقدير.

وأكد رئيس الجامعة، أنّ الهدف من رعاية هذا المؤتمر هو تحقيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع، للتواصل وتبادل الخبرات، ومواكبة المستجدات والتقنيات العلاجية الحديثة التي تُساعد جميع العاملين في هذا المجال على تطوير مجال عملهم أكاديميا وعلاجيا، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المرضى والعاملين في مجال طب العيون، بالإضافة إلى الاطلاع على التقنيات الجديدة في التشخيص والعلاج وتصحيح الإبصار، ودراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها لمساعدة طبيب العيون في ممارسة المهنة.

تبادل الخبرات في مجال طب وجراحة العيون

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنّه يتمنى من هذا المؤتمر أنّ يبث روح التفاؤل لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الأنظمة الصحية، وأنّ يفتح للجميع آفاق جديدة للعلاقات الفاعلة والشراكة البناءة والتعاون المثمر للارتقاء بالخدمات الصحية في مجال طب العيون، وتطوير هذه الخدمة في المراكز والعيادات والمستشفيات من خلال تبادل الخبرات في ذلك المجال العلمي المهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنّ إدارة الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالبحث العلمي، وأنّ الندوات والمؤتمرات وورش العمل فرصة مهمة لالتقاء الأجيال العلمية وتبادل الخبرات والتواصل العلمي للوصول إلى الجديد، مقدما الشكر لكل القائمين على المؤتمر، لافتا أنّ الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة، وإبراز دور الجامعة الفعال في كافة المجالات، متمنياً الخروج بتوصيات تخدم المجتمع الخارجي.

مناقشة العديد من المحاور في المجالات المختلفة

كما رحب الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري بالجامعة، بالضيوف المشاركين في المؤتمر، منوها أنّ المؤتمر تضمن العديد من المحاور في المجالات المختلفة التي تهم المجتمع، وأنّ الكلية تسير بخطى ثابتة من أجل استحداث برامج مميزة ووحدات متخصصة لخدمة المجتمع.

حاضر خلال فعاليات المؤتمر نُخبة من العلماء المصريين وخبراء الطب في مجال طب وجراحة العيون المتميزين بغرض تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمعرفة بين الباحثين والطلاب، وتحقيق الدور المهم لكلية الطب البشري في خدمة المجتمع.

مؤتمر قسم طب وجراحة العيون

وذكرت جامعة كفر الشيخ أن الهدف من عقد مؤتمر قسم طب وجراحة العيون، هو تبادل المعرفة والتجارب العلمية في مجال طب وجراحة العيون، وتعزيز التواصل والتعاون بين الأطباء والباحثين في مجال العيون، وتسليط الضوء على التطورات الحديثة والابتكارات في مجال طب وجراحة العيون، وتوفير منصة لتقديم الأبحاث العلمية والدراسات الحالية في مجال طب وجراحة العيون، وتعزيز التعليم المستمر وتحديث المعرفة لدى الأطباء والممارسين في مجال العيون.

وتلخصت محاور المؤتمر حول عدة نقاط، تشخيص وعلاج أمراض العيون الشائعة في مجالات القرنية، والمياه الزرقاء، الشبكية، والمياه البيضاء، والتطورات في تقنيات جراحة العيون مثل الليزك، وزراعة العدسات الداخلية، وأبحاث العيون السريرية والتجريبية، والتقنيات الحديثة في مجال التشخيص والتصوير، وتحديات وحلول في حالات الإصابات والحروق والعدوى، وتطورات في العناية بالعيون في الفئات العمرية المختلفة مثل الأطفال وكبار السن، والاستعراضات النظرية والعملية للتقنيات الجديدة والمبتكرة في مجال طب وجراحة العيون، وأخلاقيات مهنة الطب وجراحة العيون والمسائل القانونية المتعلقة بها.