«بيطري كفر الشيخ»: توفير لقاح السعار والرخص المعدنية للكلاب بجميع الإدارات

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ توفير لقاح السعار والرخص المعدنية الخاصة بالكلاب بجميع الإدارات البيطرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

وأهابت المديرية بجميع حائزي الكلاب ترخيص حيواناتهم، لإعفائهم من المساءلة القانونية، وكذلك تحصين تلك الحيوانات لما له من انعكاس مباشر على الصحة العامة للمواطنين.

مصدر: ترخيص الكلاب هو الحل الأمثل للقضاء على مرض السعار

وأكد مصدر بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ ترخيص الكلاب هو الحل الأمثل للقضاء على مرض السعار، لأن الترخيص مرتبط بالتطعيم، لافتاً إلى أنّ المديرية وجميع الإدارات التابعة لها تقوم بتوفير لقاح السعار ومنح رخصة الكلب كحلقة معدنية صغيرة تُعلق في الطوق الخاص به وتثبت ملكية الشخص للكلب مثبت به جدول تطعيمه.

وأوضح المصدر، أنّ هذه الإجراءات يتم اتخاذها لعدم الإضرار بالمواطنين، وإعفاء صاحب الحيوان من المساءلة القانونية التي يمكن التعرض لها في حالة قيام الكلب بالاعتداء على أي شخص، حيث تخضع الكلاب المرخصة لرقابة صحية بيطرية، من خلال التطعيم بصفة دورية، لتجنب الأمراض المعدية والوبائية.