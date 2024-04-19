موقف بطولي لمصري ينقذ مسنا من الغرق بالإمارات.. «كان خايف يطلع من العربية»

موجة طقس عنيفة شهدتها الإمارات مؤخرا، هطول أمطار وسيول وفيضانات اجتاحت الشوارع والميادين، لتعكس تلك المواقف الصعبة، شهامة المصريين في الغربة، ليضرب الشاب محمد حمدي، أروع مثال على ذلك، بعد ما أقدم على إنقاذ مسن من الغرق بسبب الفيضانات.

وثق مقطع فيديو لم يتجاوز الدقيقة الواحدة، محاولة إنقاذ شاب مصري لرجل مسن من الغرق نتيجة سيول الإمارات، أثناء تواجده داخل السيارة، وكادت المياه أن تغمرها بالكامل، إلا أن تدخل ذلك الشاب المصري وأنقذه من موت محقق وفقا لموقع «العربية».

لحظة إنقاذ مصري لمسن من الغرق في الامارات

توقف «محمد» بسيارته وسط الأمطار الغزيرة بدبي، ليجد على الجانب الآخر مسنا غير قادر على الحركة داخل سيارته: «المطر كانت غزيرة جدا، وصلت أنها غطت العربية، والمياه وصلت لحد نصه في العربية، فرحت لحد عنده، وخرجته من العربية، وكان رافض يطلع لأنه اتضح أنه كان شغال عليها».

شهامة مصري تنقذ مسن من الغرق في الإمارات

تابع الشاب المصري محمد حمدي حديثه: «أنا كنت موجود مع أهلي بحكم السفر، وحصلت أمطار شديدة في الإمارات، والناس كانت في الشوارع بتمشي وسط المطر ده كله، وكله كان بيعدي من جنبه، ومحدش بيعمل حاجة، لحد ما أنا لاحظته وصورته وبعدين رحت لحد عنده وانقذته الحمد لله».

لم تكن هذه هي واقعة الإنقاذ الوحيدة، فقد أقدم مصري آخر يدعى «حازم سويد»، لإنقاذ أسرة من الغرق، ليتم تداول فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي لاقى إعجابا كبيرا من الجميع، وإشادة واسعة بموقفه البطولي.