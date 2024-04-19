 الأمم المتحدة: تقارير تشير لانتشار الأوبئة والأمراض بين الفلسطينيين في غزة

قالت أولجا شيريفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، إنه من غير الممكن قبول الوضع الحالي في قطاع غزة.

وأضافت «شيريفكو» لقناة «القاهرة الإخبارية»: «تكدس أعداد كبيرة من الفلسطينيين في رفح جنوبي غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، وثلث المستشفيات في قطاع غزة تم تدميرها والباقي تعطل».

وتابعت: «تقارير تشير إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين الفلسطينيين في غزة، ويجب توفير عدد كبير من الملاجئ وتقديم مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، 1.7 مليون فلسطيني نزحوا جراء الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة».

وأكملت: «لا توجد المقومات الأساسية في قطاع غزة للبقاء على قيد الحياة، الموقف الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيًا».