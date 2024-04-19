«حياة كريمة»: دخول 30 شاحنة مساعدات من القافلة الـ6 إلى أهالينا في غزة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، دخول 30 شاحنة مساعدات تابعة لها، ضمن القافلة السادسة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مساعدات حياة كريمة لأهالي غزة

أوضحت حياة كريمة، في بيان لها، أنها في انتظار دخول الشاحنات الأخرى، ضمن القافلة الجديدة، التي يصل عددها لـ80 شاحنة مساعدات أساسية تشمل أطعمة، مشروبات، أدوات ومستلزمات طبية، وغيرها.

المساعدات الغذائية

وأشارت المؤسسة، إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة، من مؤسسة حياة كريمة، بلغ 471 شاحنة مساعدات أساسية، منذ اندلاع الأزمة، مؤكدا أن هدفها الأساسي دعم أهالينا في فلسطين.

التبرع لأهالي فلسطين

ونوهت المؤسسة بطرق التبرع لمساعدة أهالي فلسطين من خلالها، عن طريق حسابات حياة كريمة في البنوك المصرية، أو عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة من هنـــــــا

واختار حالة التبرع «دعم أهلنا في فلسطين».